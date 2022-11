Steam va-t-il réussir à rendre les Chromebook enfin intéressants ?

À ce propos, voici justement une nouvelle qui vient de tomber pour les utilisateurs et utilisatrices de Chromebook : Chrome OS a profité de passer en version 108 pour enfin se décider à supporter Steam, comme cela nous est expliqué par les équipes de The Verge. D’abord déployée en version bêta sur Chromebook, la célèbre plateforme de Valve utilisera la couche Proton, à l’instar du Steam Deck, afin de rendre davantage de titres Windows compatibles (il faudra préalablement activer Steam Play). Toujours selon les propos de The Verge, Chrome OS exécutera en priorité la version Linux d’un jeu, à condition, bien entendu, que celle-ci existe.