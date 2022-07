Google Photos aura un éditeur de vidéos, d'abord réservé aux Chromebooks

Au cours des prochaines semaines, Google Photos sera davantage incorporé à Chrome OS et s’intégrera directement aux applications « Galerie » et « Fichiers » de votre Chromebook. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir une vidéo depuis l’application « Galerie », il vous suffira alors d’un simple clic pour procéder à une modification de celle-ci depuis l’éditeur vidéo de Google Photos. Simple et pratique.