Steam va débarquer sur Chromebook (mais pas sur tous)

La chose avait été évoquée pour la première fois en février dernier par 9to5Google qui précisait alors que tous les Chromebooks ne seraient pas concernés. À l'époque, notre confrère ne parlait que de trois modèles d'Acer Chromebooks (les 514, 515 et Spin 713), deux Asus (les CX9 et Flip CX5) ainsi que le HP Pro C640 G2 et un produit Lenovo non précisé.