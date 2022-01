Contre toute attente, Google voudrait des Chromebooks pour jouer

Le projet d’intégration de Steam à Chrome OS, qui traîne décidément en longueur, a pour nom de code « Borealis ». Comme rapporté ci-dessus, il suscite des fantasmes depuis plusieurs années. Bien sûr, ce support de Steam reste plausible : les Chromebooks sont déjà capables de prendre en charge les applications Android et Linux. Or, Steam est également compatible avec Linux via Proton. Cette couche de compatibilité devrait d’ailleurs prendre son essor avec le lancement du Steam Deck , ce dernier fonctionnant sous une version modifiée de la distribution Arch Linux.