Microsoft lance Windows 365, sa solution de cloud computing

Le lancement de Windows 365 est prévu pour le 2 août 2021. Les tarifs mensuels n'ont pas encore été communiqués, on sait seulement que deux formules seront proposée : Windows 365 Business et Windows 365 Enterprise. Chacune d'entre elles sera disponible en 12 configurations selon les besoins.

Au plus bas, il sera possible de choisir une configuration avec 2 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage et un CPU. Au plus haut, la mémoire vive pourra monter jusqu'à 32 Go et la mémoire interne jusqu'à 512 Go, avec huit CPU. Dans tous les cas, le tout est propulsé par Azure Virtual Desktop.

Windows 365 est conçu aussi bien pour les professionnels qui travaillent à leur compte que pour les entreprises comptant des milliers de personnes. Dans ce second cas, le fonctionnement de l'offre n'est pas encore clair, on peut imaginer qu'il s'agira de payer pour un nombre défini de machines virtuelles au sein de l'entreprise.

Pour le moment, Microsoft ne parle pas de disponibilité du service pour les particuliers. Mais nul doute que le groupe américain pense déjà à un moyen de proposer Windows 365 à tous.