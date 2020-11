Microsoft CloudPC : des détails sur l'espace de travail dans le nuage fuitent

Avec CloudPC, destiné aux entreprises, l'idée est de permettre à l'administrateur de proposer à un salarié ou un prestataire de service une configuration clé en main sécurisée avec une panoplie d'applications. D'un côté, cela évite les fuites de documents, de l'autre, cela simplifie les mises à jour. De leurs côté les consultants externes peuvent retrouver en un seul endroit les machines pré-configurées par les sociétés clientes.

En cette période de pandémie, le télétravail se généralise. Plus que jamais, la notion d'un CloudPC prend tout son sens. D'ailleurs, l'éditeur de Redmond expliquait dans une offre d'emploi : « Microsoft CloudPC est une nouvelle offre stratégique qui s'appuie sur le bureau virtuel de Windows pour offrir un bureau en tant que service. Au cœur de cette offre, "CloudPC" offre aux entreprises une expérience Windows moderne, souple et reposant sur le Cloud. Il permettra [à nos clients] de rester à jour d'une manière plus simple et plus évolutive. »