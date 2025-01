Un peu plus de deux mois après l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, Singapour, la Malaisie et la Thaïlande, c’est au tour du reste du monde d’accueillir Copilot dans les applications Office en ligne. Comme on le pressentait, Redmond a décidé d’élargir l’accès à son assistant IA à l’ensemble de ses abonnés Microsoft 365 Personnel et Famille, alors qu’elle le réservait jusqu’ici à ses forfaits Copilot Pro. Au menu, de nouveaux outils destinés à renforcer la productivité des utilisateurs et utilisatrices de la suite bureautique, mais aussi une augmentation tarifaire qui ne devrait pas faire que des heureux.