Vous utilisez Edge ? Alors vous aurez un peu plus de mal à éviter Copilot

Dans les dernières versions préliminaires de Microsoft Edge, distribuées sur le canal de développement Canary, Microsoft teste une nouvelle page d'accueil à l'ouverture d'un nouvel onglet. Celle-ci met en avant Copilot, présenté sous la forme d’une boîte de dialogue interactive, et accompagné de suggestions de recherche et des sites web fréquemment visités par l'internaute.

Très épurée et orientée vers l’assistance personnalisée, cette nouvelle page marque une rupture avec l'interface actuelle sur laquelle Microsoft invite à configurer cette page avec un flux d'actualité de MSN. Dans les deux cas, il s'agit bien entendu de retenir l'internaute au maximum sur les services des Microsoft. Cependant, l'entreprise a peut-être finalement compris qu'il valait mieux proposer une expérience minimaliste et non intrusive.

Oubliez les requêtes Web traditionnelles, c'est a priori ce que semble vouloir nous dire Microsoft en plaçant plaçant Copilot au centre de son navigateur. On se demanderait presque si l'éditeur de Redmond autorisera toujours les internautes à configurer leur propre page via des extensions. Certains, comme Opera, n'ont pas hésité à bloquer cette fonctionnalité pour forcer les internautes à utiliser le moteur de recherche de ses partenaires.