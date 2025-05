Ce n'est pas la première fois que Microsoft fait le ménage. Par le passé, l'entreprise avec retiré le mode Math Solver proposant, encore une fois grâce à un peu d'IA, de résoudre des problèmes algébriques, trigonométriques ou de statistiques. Même chose pour le dictionnaire intégré, le gestionnaire de citations ou pour le mode Picture Dictionary visant à afficher une image pour illustrer la définition d'un mot.

En 2023, Microsoft Edge a aussi remercié le Kids Mode offrant une navigation plus sécurisée pour les plus jeunes internautes, ainsi que Web Select, cette fonctionnalité permettant de sélectionner et de copier des contenus spécifiques d’une page web tout en conservant leur format d’origine.

Bref, de toute évidence, Microsoft parie donc sur un navigateur minimaliste et épuré, et probablement centré autour de son intelligence artificielle Copilot.

Microsoft Edge 137 améliorera tout de même le mode Picture-in-Picture avec la possibilité de mettre en pause, lire, avancer ou reculer, ainsi que naviguer dans la barre de progression directement depuis la fenêtre flottante.