Nicolas_LGS

je vais faire mon cynique mais pour cette boite qui se « fait rattraper par la patrouille », combien passent sous les radars tous les ans ?

et encore il ne s’agit la que de « 200 employés »…

Quand c’est tout une usine qui ferme, les institutions ne peuvent deja pas faire grand chose…

Le systeme permet ce genre de chose.

l’europe vient de se coucher sur les droits de douane americain en toute connaissance de cause.

malgré ce qui peut etre dit a droite, a gauche tous les etats EU ont validé cet accordavant l’annonce sur ordre des grosses boites GER, FR et autre…

Le business doit continuer !