Le prochain plan social, le deuxième en quatre ans, laisse un goût amer aux salariés qui dénoncent l'écart entre les discours politiques et la réalité du terrain. « On nous fait miroiter, via le sommet de l'IA, que l'intelligence artificielle est importante et que ça sera profitable à la France. Ce ne sont que des mots », déplore l'ingénieur interrogé.