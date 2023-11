Malgré l'IA, le formidable engouement pour la robotique s'essouffle, mais pourquoi ?

A partir de l'année 2021, de nombreuses de start-up consacrées à la robotique sont dans une période plutôt faste et leur succès est fulgurant. Tant du point de vue du grand public que des investisseurs. Une singularité que l'on pourrait rapprocher à l'attrait évident pour l'automatisation dans le contexte post-pandémie. Il y avait le choix, rien que cette année : des robots cognitifs capables de réfléchir, des bipèdes conçus pour remplacer l'homme dans les tâches ardues ou encore plus fort, un robot apte à rouler, voler et marcher. Pour autant, le secteur doit faire face actuellement à une décélération.