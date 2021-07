Pepper, le robot humanoïde à 1 790 $, se fait virer de tous ses postes

Dans tous ces cas de figure, Pepper a déçu. Les robots ont été retirés de leur poste et, lorsque c'était possible – contrat de leasing – retournés à SoftBank. Pour Takayuki Furuta, responsable à l'Institut de Technologie de Chiba, le problème vient des trop fortes attentes du public : « Parce qu'il a la silhouette d'un humain, on s'attend à ce qu'il réagisse avec l'intelligence d'un humain. La technologie actuelle n'est pas au niveau, c'est un peu comme comparer une voiture jouet avec une vraie voiture ».