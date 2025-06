Les enquêteurs retracent le point de départ. Théo V., alternant dans une agence Adecco de Besançon, accède aux fichiers contenant les données personnelles et bancaires de milliers d’intérimaires. Sur son temps libre, il fréquente des forums sur le darkweb. Un jeune pirate informatique, à peine plus âgé que lui, le contacte et lui demande de l’aide. Théo fournit ses identifiants. Le hacker et sa bande récupèrent alors le fichier complet. Ils lancent une série de prélèvements en masse, orchestrés depuis l’ombre et sous couvert d’une société écran baptisée « Serflex ».

Les avocats qualifient cette affaire de « délinquance 2.0 ». Me Jean-François Barre, représentant plusieurs victimes, décrit le rôle de l'alternant : « C’était un cheval de Troie ». Ni virus, ni logiciel caché : la porte d’entrée se trouvait dans la confiance accordée à un membre du personnel, recruté sur sa capacité à travailler… pas sur sa résistance à la manipulation.

La majorité des victimes récupère l’argent perdu grâce à leur banque. Pourtant, tous ne dormiront plus sur leurs deux oreilles. Les hackers disposent désormais de noms, adresses, coordonnées bancaires, parfois même de documents d’identité. Ce sont les principales données qui permettent aux prédateurs d'agir : soit via la demande de rançon, soit en siphonnant les comptes bancaires de leurs victimes.