Pourquoi la Suisse est-elle considérée comme le cœur de la vie privée ?

L'avis de Thomas Jacobsen (Infomaniak) à propos de la souveraineté numérique :



La souveraineté numérique est importante pour des raisons économiques, politiques et de sécurité.



Sur le plan économique, confier ses données à des acteurs cloud extra-européens, c’est défavoriser la création d’emplois, le développement d’un savoir-faire et la maîtrise technologique au niveau local. Les géants du Web ont aussi une grande expertise en matière de défiscalisation : le principe consiste à faire remonter la plus grande partie de leur chiffre d’affaires vers leur siège en Irlande où l’imposition sur les sociétés est bien plus faible que dans les autres pays européens. En basculant sur des technologies propriétaires, il devient difficile et très coûteux de migrer ses services vers un autre fournisseur, ce qui crée un lien de dépendance manifeste avec ces fournisseurs qui peuvent modifier leurs tarifs sans réelle concurrence avec le temps.



Sur le plan politique, les géants de la tech mobilisent d’énormes budgets de lobbying qui se chiffrent en millions pour influencer les décideurs politiques de l'UE et sponsorisent activement des évènements culturels ainsi que des institutions publiques, comme des écoles. Les récents évènements montrent aussi que ces multinationales tendent à adopter la position de leur gouvernement sur le plan géopolitique, ce qui peut avoir un impact important sur les données des utilisateurs. En concentrant toutes les données des entreprises et des États dans quelques entreprises, ces dernières acquièrent de fait une position stratégique pour le bon fonctionnement de la société.



Sur le plan de la sécurité, les conditions générales des géants de la tech sont claires : les données peuvent être redondées à tout moment dans différents pays pour assurer la fiabilité du service, ce qui les expose de fait aux lois extraterritoriales comme le Cloud Act. De plus, les données sont traitées par des logiciels développés par des entreprises dont le for juridique n’est pas en Europe, ce qui rend facile l’accès aux données par ces pays. De part leur statut monopolistique, les GAFAM sont aussi des cibles de choix pour les personnes malveillantes. Il suffit de lancer une recherche avec « faille sécurité » pour s’en rendre compte. Les problèmes de sécurité sont beaucoup moins fréquents avec des technologies Open Source comme OpenStack.



Lorsqu’on parle de souveraineté des données, il est important de considérer au moins trois dimensions : où sont stockées les données, le for juridique de la société qui maîtrise les infrastructures et le développement des logiciels et comment se finance l’entreprise.



En ce qui concerne notre position sur la décision de la Suisse :



La Confédération précipite la Suisse dans un rapport de dépendance très préoccupant. Encourager ce déséquilibre entraînera un coût d’opportunité et un manque à gagner immense pour les acteurs locaux suisses ou même européens. Cette affaire souligne combien il est facile de succomber à l’appel d’économies immédiates au détriment de l’acquisition de compétences et de l’enjeu à long terme.



L’aveuglement de la Confédération dans ce dossier stratégique nous conforte dans la nécessité de construire une alternative technologique indépendante. Elle est aujourd’hui plus indispensable que jamais.



Suite à cette décision technique, le sujet a été en revanche mis sur l’agenda politique du Parlement et une initiative populaire a été amorcée.