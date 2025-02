Proposant 15 Go d'espace de stockage dans leurs offres gratuites, kDrive et Google Drive donnent aux utilisateurs la possibilité de synchroniser leurs données entre plusieurs appareils, de collaborer en temps réel et d'accéder à des outils bureautiques. Les performances et les tarifs de ces services sont tous deux compétitifs. À noter que kDrive inclut en plus 20 Go pour le stockage des e-mails, tandis que l'offre de Google comprend 15 Go au total, partagés entre Drive, Gmail et Google Photos.