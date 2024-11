Pourquoi choisir un hébergeur suisse pour la sécurité de vos données ?

Tout d'abord, la Suisse bénéficie d'une grande stabilité politique, économique et juridique, ainsi que d'un environnement à faible risque. Cette sérénité est propice à l'installation de datacenters de haut niveau qui nécessitent d'importants investissements sur le long terme.

Ensuite, les datacenters helvètes figurent parmi les plus modernes et les mieux équipés au niveau mondial. Plusieurs d'entre eux ont obtenu les certifications Tier III et Tier IV, les niveaux les plus élevés en matière de disponibilité et de sécurité délivrés par l'Uptime Institut. Cela atteste de leur capacité à fournir un service optimal avec un minimum d'interruptions.