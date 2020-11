Amazon : des data centers AWS en Suisse, à Zurich, dès 2022

Après Dublin, Francfort, Londres, Paris, Stockholm, et plus récemment Milan, AWS s'apprête à ouvrir son Cloud à une septième région européenne, en Suisse et plus particulièrement à Zurich. Cette nouvelle région sera d'ailleurs nommée AWS Europe (Zurich), et comprendra trois zones de disponibilité, donc trois data centers, portant le nombre de centres de données Amazon Web Services dans le monde à 77, pour 24 régions au total, en attendant l'Espagne, prochaine région européenne inscrite sur la liste (l'Indonésie et le Japon sont aussi au programme).