Souverain, écologique, indépendant : Infomaniak lance kSuite, aux antipodes des géants du Web

Une suite collaborative qui réunit tous les outils et services du prestataire cloud helvète, c’est la nouvelle formule proposée par Infomaniak avec kSuite. Cette solution se veut une alternative souveraine à des services comme Google Workspace et Microsoft 365.



Déclinée en trois offres dont le tarif de départ est de 1,90 euro HT, la solution cloud inclut notamment le service de stockage accompagné de sa suite bureautique kDrive, le service de courrier kMail, le système de visioconférence kMeet, et intégrera par la suite kChat. Ce dernier n’est autre qu’une messagerie instantanée qui permettra de « centraliser les flux de communication ». Il rejoindra kSuite avant la fin de l’année 2022, en bêta dans un premier temps. Enfin, l’intégralité des applications est entièrement personnalisable grâce à l’option « custom brand ». Cette dernier permet notamment d’accéder aux services via un nom de domaine de son choix, mais aussi d’y retrouver l’univers de la marque en matière de coloris et de logo.



Infomaniak met en avant la compétitivité de ses offres. Trois formules ont ainsi vu le jour. L’option Standard autorise un utilisateur gratuit avec un service qui est ensuite facturé 1,90 euro HT par utilisateur supplémentaire avec 15 Go de stockage par utilisateur.



La formule Pro contient quant à elle 3 To de stockage par utilisateur et 5 adresses mail partagées, à 7,90 euros HT par utilisateur. Enfin, l’offre Entreprise est facturée 14,90 euros par utilisateur avec 6 To par utilisateur, 10 adresses mail partagées incluses et l’option « Custom Brand » activée. Les offres Pro et Entreprises profitent par ailleurs d’une remise de 50 % pour le lancement de kSuite.