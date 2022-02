Face à Google et Microsoft, Infomaniak propose désormais jusqu'à 85 Go gratuits sur ses services

Financé grâce à un modèle économique qui repose sur la vente de solutions payantes (et donc sans publicité), Etik.com est constitué de cinq outils censés se substituer à ceux de Google et Microsoft. On y retrouve un service mail doté de 20 Go de stockage dédié, un stockage Cloud de 15 Go avec kDrive , ainsi que 50 Go de transferts de fichiers (sur 30 jours) avec la solution baptisée « SwissTransfer ». En additionnant ces différents services, Infomaniak offre finalement jusqu’à 85 Go d’espace Cloud, une valeur généreuse compte tenu de la gratuité des services, de l’absence de publicité et, in fine, d’analyse des données collectées à des fins commerciales.



En revanche, l’offre qui s’avance comme « gratuite à vie » se destine uniquement aux résidents européens parmi lesquels figurent les pays suivants : Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie, Autriche, Espagne, Portugal et Monaco. Enfin, sachez qu’un numéro de téléphone correspondant à l’un de ces pays est nécessaire à la création du compte.