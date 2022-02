Google WorkSpace : bientôt une version gratuite... mais sans Gmail

Cette offre gratuite de Workspace se destine avant tout aux professionnels de petites et de moyennes entreprises ne disposant pas de tels outils de productivité. Pour pouvoir en profiter, les utilisateurs et utilisatrices devront simplement se connecter en utilisant leur adresse e-mail professionnelle, après quoi ils pourront inviter leurs collègues à les rejoindre pour travailler. Il ne sera néanmoins pas nécessaire d'entrer des coordonnées bancaires, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une version d’essai et que le service n’est donc pas limité dans le temps.