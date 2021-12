Microsoft Teams dévoile une offre Essentials moins chère mais généreuse visant les petites entreprises

Pour les TPE/PME, l’offre est donc bien plus intéressante que la concurrence, puisque Zoom Pro est facturé 14 € par mois et par utilisateur, tandis que l’offre la plus basse de Google Workspace coûte 5,20 € par mois et par utilisateur et limite les réunions à une durée de 24 heures et 100 participants. Cependant, pour moins d’un euro supplémentaire, Microsoft 365 Business Basic comprend toutes les fonctionnalités de Teams Essentials, plus l’enregistrement et la transcription des réunions d’équipe ainsi que les versions web et mobiles des logiciels Office et un e-mail professionnel.