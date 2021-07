Google Drive remplace désormais backup & Sync sur Windows et macOS

Dans la mesure où Google Workspace est désormais disponible pour tout le monde, il est peu judicieux de maintenir deux méthodes de synchronisation distinctes. Le logiciel Drive for desktop s'adresse à toutes et tous et vient remplacer l'application Backup and Sync (qui a supplanté l'application Google Drive desktop en 2018) et Drive File Stream, qui s'adresse aux utilisateurs et utilisatrices professionnels.