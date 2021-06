YouTube, Google Drive : une mise à jour de Google va casser certains vieux liens

Cependant, un mail sera envoyé aux utilisateurs pour les prévenir dans le cas où certaines de leurs vidéos seraient concernées par ce changement. Il leur sera possible de refuser cette mise à jour de sécurité et de conserver leurs vidéos dans l'état actuel. Ils auront aussi la possibilité de rendre leurs vidéos « publiques » ou encore de les uploader de nouveau sur YouTube en « non répertoriée » afin de profiter des modifications effectuées en 2017. Ce faisant, ils devront accepter de perdre les vues et commentaires associés.