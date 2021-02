Google veut unifier les Drive pro et particuliers : qu'est-ce que cela implique ?

Parmi les autres fonctionnalités qui seront disponibles, notons la possibilité de synchroniser des documents Microsoft Office ou Photoshop avec en plus la possibilité de déterminer quel collaborateur est en train d'éditer un document Office. D'après Neowin, qui rapporte l'information, il sera également possible de charger sa bibliothèque Apple Photos.

Notons par ailleurs une meilleure intégration de Google Photo pour y charger directement les clichés et les vidéos. Attention toutefois, on le sait, le service ne propose plus le stockage gratuit et illimité à l'exception des détenteurs d'un smartphone Pixel.

Le client unifié de Google Drive for desktop qui supplantera Drive File Stream peut être récupéré en bêta pour les entreprises depuis ce lien.