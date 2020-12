Google améliore et synchronise les recherches dans Drive

Désormais, lorsqu'une requête a été effectuée sur un appareil à la recherche d'un document spécifique, Google Drive conserve un historique pour cet utilisateur et le synchronise via ses serveurs. Il sera donc plus simple de retrouver ce même document depuis un autre appareil sans devoir le rechercher à nouveau.

Google ajoute avoir implémenté des « suggestions intelligentes » au fur et à mesure de la saisie de la requête. L'utilisateur retrouvera non seulement ses recherches précédentes, mais également des mots-clés, des fichiers récemment ouverts et ses collaborateurs.

Ces petites nouveautés sont en cours de déploiement auprès de l'ensemble des utilisateurs.