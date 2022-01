Si vous avez configuré un domaine sur la version historique de Google Apps, il faudra bientôt payer

Il existe actuellement des offres gratuites de Workspace, mais elles ne sont réservées qu’aux organisations à but non lucratif et celles destinées à l'éducation. Les utilisateurs de la version histoirique de Google Apps devront alors se tourner vers l’une des offres payantes du nouveau service, dont la facturation débute à 5,20 euros par mois en France (hors réductions). Les comptes concernés devront sans doute se résigner à passer à la caisse, sous peine de perdre 10 années d’archives. Il sera cependant possible d’effectuer une exportation des données vers une archive Google Cloud sur simple demande.