Google force la déconnexion à Hangouts avant sa fermeture et la migration vers Google Chat

La firme de Mountain View n’a pas perdu de temps et annonce que les conversations récentes sont déjà synchronisées et accessibles : « Vos conversations de l’année dernière sont déjà dans Google Chat, et les conversations plus anciennes seront disponibles plus tard ».

Les internautes peuvent, s'ils le souhaitent, toujours utiliser l’application Hangouts suite à la déconnexion de Google. Pour ce faire, il suffit d’ouvrir l’application Hangouts et d’ajouter à nouveau son compte.

Pour le moment, aucune date de fin officielle n’a été fixée pour Hangouts. Google a indiqué qu’une « mise à niveau obligatoire » pour les comptes d’entreprise aura lieu fin 2021. En revanche, aucune date limite n’a été annoncée pour les utilisateurs de comptes personnels gratuits.