Vous ignoriez que Google Maps avait son propre service de messagerie ? Hé bien il va disparaître

Pour les quelques entreprises qui utilisaient malgré tout cet outil, Google a établi une chronologie de fermeture de son service. À partir du 15 juillet, il ne sera plus possible de commencer de nouvelles discussions sur Google Maps, mais celles et ceux qui ont des discussions en cours pourront continuer à utiliser la fonctionnalité. Dès le 31 juillet par contre, le service sera purement et simplement fermé et tous les échanges seront clos.