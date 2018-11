Google Maps permet désormais de contacter les établissements y étant référencés

Un contact simplifié avec les commerces

Cette fonctionnalité a été déployée aux États-Unis, et arrivera dans le courant de la semaine "", prévient Google sur son blog Pour rentrer en contact avec des commerces de proximité, il fallait bien souvent se rendre sur Google, taper le nom de l'établissement désiré, puis accéder aux informations de contact pour entamer la conversation. En France, peu de commerces peuvent d'ailleurs être contactés directement via la messagerie intégrée de Google. Mais la chose étant monnaie courante outre-Atlantique, Google a décidé de simplifier les choses.Désormais, il vous suffira d'ouvrir le panneau de navigation depour voir apparaître un nouveau menu intitulé "Messages". Au sein de celui-ci, vous retrouverez l'intégralité des messages déjà envoyés auparavant via Google. Cette nouvelle interface servira à l'avenir de tableau de bord centralisé des conversations que vous pouvez avoir avec des commerces ou autres établissements qui sont référencés sur Google Maps.Dans le même ordre d'idées, Google avait précédemment lancé une fonctionnalité permettant de suivre les établissements afin d'être notifié d'événements spéciaux pouvant s'y tenir.