Google Maps va permettre de suivre ses commerces préférés (et copie Facebook)

Un nouveau bouton pour suivre l'actualité de ses boutiques favorites

Un petit air de ressemblance avec les pages Facebook ?

Google Maps est décidément en plein relooking en ce moment ! Après lle contrôle de la musique depuis l'app et la possibilité de suivre le trajet en direct de vos amis , voilà que le service de cartographie GPS se dote d'une fonctionnalité un peu plus sociale.va proposer dans les prochains jour un nouveau bouton « Suivre » sur chaque page de restaurant, bar ou magasin. Une fois suivi, un commerce pourra ensuite diffuser des informations le concernant telles que desoffres promotionnelles, des réductions ou plus simplement des changements d'horaires ou de téléphone, comme l' explique TechCrunch En fonction des abonnements, Maps proposera également des recommandations de lieux aux alentours, ainsi que des informations sur les commerces qui ouvriront leurs portes dans les prochaines semaines, si les propriétaires ont déjà renseigné leur ouverture sur l'application. Ces commerces en cours de création apparaîtront en orange, jusqu'à 3 mois avant leur ouverture.Si vous avez une impression de déjà vu en lisant ces lignes, c'est tout à fait normal. Google reprend une bonne partie des options présentes sur les, aujourd'hui très populaires chez les entreprises pour communiquer directement avec les clients.Google espère proposer le même niveau d'interaction, sur une plateforme unique proposant également de la cartographie. Elles apparaîtront chez tous les utilisateurs progressivement dans les prochaines semaines, en priorité pour les utilisateurs Android, et 150 millions de commerces autour du monde sont concernés.