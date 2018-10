Google Maps évolue et permet dorénavant de gérer la musique

Worawee Meepian / Shutterstock.com

Une fonctionnalité qui pourrait sauver des vies ?

Soyons francs : cette nouvelle fonctionnalité, qui permet gérer la musique que vous diffusez dans votre véhicule, n'est pas ce que l'on pourrait qualifier de « grande » innovation. Néanmoins, elle pourrait bien sauver des vies.Nous ne sommes sûrement pas les seuls à avoir été confronté à ça ! Changer de playlist en conduisant et en suivant les instructions den'est vraiment pas facile, en plus d'être une habitude dangereuse. C'est peut-être la raison pour laquelle Google a décidé d'apporter cette nouvelle fonctionnalité dans sa dernière mise à jour.Ainsi,. Pour cela, il faudra tout de même que vous utilisiez l'une des trois applications compatibles, à savoir Google Play, Spotify et Apple Music.Par ailleurs, les utilisateurs deseront un peu mieux lotis que les autres grâce à un niveau d'intégration plus poussé et qui permettra notamment de parcourir playlists, titres, albums ou podcasts directement depuis Google Maps.Cette mise à jour contient également un outil qui permet de voir en temps réel où est votre train ou votre bus, et ce dans 80 régions du monde. À Sydney, il sera même possible de voir si les transports en commun sont pleins à craquer. Une fonctionnalité que Google compte déployer dans d'autres villes d'ici peu.