Et si on avait un reproche à faire à la marque niveau inclusivité, c'est que cette fonction est exclusive à l'iPhone (modèle 12 et supérieur, SE 3e génération non compatible). Oubliez donc cette expérience si vous possédez un smartphone Android, même si vous êtes abonné à la plateforme de streaming musical de la pomme.

Comment activer Music Haptics sur votre iPhone

Et pour ceux qui souhaiteraient vibrer sur cette expérience, rien de plus simple : rendez-vous dans le panneau de réglages de votre iPhone (la roue crantée), puis cliquez sur Accessibilité et activez Musique tactile. Une fois de retour dans Apple Music, vous verrez apparaître une nouvelle icône sur votre lecteur audio lorsque vous écouterez un titre compatible en dessous de la barre de défilement du morceau. Cliquez dessus pour activer le retour haptique de votre smartphone et ainsi vibrer au son de votre musique. Pour désactiver la fonction, il vous suffit de recliquer sur l'icône idoine.

Et si j'avais un conseil pour expérimenter le retour haptique musical dans les meilleures conditions, rendez-vous sur la section Hits tactiles. Sensations garanties !