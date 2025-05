Des améliorations sont par ailleurs apportées à des fonctions existantes. Personal Voice peut désormais générer une voix personnalisée en moins d’une minute à partir de dix phrases, là où il faut près de quinze minutes aujourd'hui pour obtenir une voix synthétisée ressemblante à sa propre voix. La reconnaissance de sons permet désormais d’identifier si quelqu’un appelle l’utilisateur par son prénom. Aussi, le très pratique mode permettant d'éviter le mal des transports en voiture grâce à des points affichés sur l'écran, arrive sur le Mac. Si vous travaillez dans un véhicule ou dans le train, l'auteur de ses lignes vous conseille vivement d'activer cette capacité qui marche particulièrement bien.

D'autres capacités, en plus de celles que nous avons citées, arriveront prochainement sur l'ensemble des produits composant l'écosystème d'Apple. Le constructeur ne donne aucune date, se contenant de nous renvoyer à « plus tard cette année », mais l'on peut s'attendre à leur arrivée dans iOS 19 et macOS 16, qui sortiront en septembre en plus des autres mises à jour majeures de l'Apple Vision Pro et de l'Apple Watch.