Apple dévoile quelques nouveautés d'iOS 15 liées à l'accessibilité

Comme d’autres le proposent déjà (on pense notamment à OnePlus), Apple va permettre de diffuser des sons d’ambiance pour aider ses utilisateurs à se calmer ou à se concentrer sur leur tâche en cours.

Concrètement, on pourra choisir entre six types de son (bruit équilibré, bruit blanc, bruit sombre, océan, pluie, flux) et en définir le volume. Il sera également possible de continuer la lecture de ces bruits de fond en arrière-plan lors de la lecture d’un média (musique ou film).