Vous pourrez bientôt contrôler votre iPhone (et votre iPad) directement avec vos yeux

La plus impressionnante de ces fonctionnalités est sans doute la navigation par le regard. Grâce à des algorithmes de suivi de l’œil et à la caméra frontale des appareils, il sera possible de naviguer dans l’interface, sélectionner des éléments à l’écran, faire défiler du texte et plus encore. Cerise sur le gâteau, la fonctionnalité « ne nécessite pas de matériel ou d’accessoires supplémentaires », indique Apple. La fonctionnalité en rappelle un autre déployé sur Android en 2021.