Pour celles et ceux qui en souffrent, le mal des transports peut être un véritable calvaire et transformer un banal trajet en voiture en expérience très désagréable. Nausées, pâleurs, vomissements, etc. On passera sur les détails, mais ce mal peut être accentué à la simple vue d'un écran à bord d'un véhicule.

Apple a pensé à vous pour sa prochaine mise à jour majeure d'iOS, prévue pour l'automne : iOS 18. En intégrant une fonctionnalité d'accessibilité inédite visant à atténuer le mal des transports, celle-ci devrait soulager un bon nombre de personnes. Celle-ci est déjà disponible sur la bêta publique de l'OS.