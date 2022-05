Apple dévoile ses prochaines fonctionnalités d'accessibilité : détection de porte, Live Caption, etc.

La première fonctionnalité qui sera prochainement intégrée à iOS permettra la détection des portes pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Grâce à un iPhone ou iPad doté d'un capteur LiDAR, le système sera en mesure de reconnaître une porte, de prévenir vocalement l'utilisateur en lui indiquant la distance, mais également de lire ce qui y est écrit pour l'informer du type de commerce devant lequel il se trouve.

Il sera également possible de recopier l'écran de son Apple Watch sur son iPhone pour le contrôler depuis le smartphone avec les dispositifs de contrôle vocal ou Contrôle de sélection. Toutes les applications seront accessibles depuis l'iPhone, même la lecture de la fréquence cardiaque ou l'oxygénation du sang.

Apple va également ajouter de nouveaux gestes AssistiveTouch à l'Apple Watch. Grâce à certains pincements ou plusieurs pressions sur l'écran, il sera ainsi possible de prendre une photo, mettre en pause un morceau ou reprendre un exercice. Ces fonctionnalités requièrent une Apple Watch Series 6 au minimum.

Enfin, les utilisateurs sourds et malentendants pourront bénéficier de sous-titres automatiques dans les appels vidéo et audio FaceTime ainsi que dans les autres applications de messagerie ou jouant du son. Il faudra au minimum posséder un iPhone 11, un iPad équipé d'une puce A12 Bionic ou plus récent, ou bien un Mac avec un processeur Apple Silicon.

Parmi les dernières nouveautés moins visibles, Siri pourra attendre plus longtemps pour que vous lui répondiez. De plus, Livres va ajouter plus d'options de personnalisation, et enfin, les cours Place à la marche et Place à la course sur Apple Fitness+ vont être renommés pour les utilisateurs en fauteuil roulant.