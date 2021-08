Avec Android 12, vous pourrez naviguer dans votre smartphone grâce à des expressions faciales

Dans le nouveau menu d'accessibilité d’Android 12, des outils sont proposés pour vous permettre d’interagir avec votre téléphone sans utiliser l’écran tactile. Une fois la fonction activée, le smartphone peut se servir de la caméra frontale (et non d’un capteur spécifique) pour détecter si vous regardez l’écran et identifier les comportements de votre visage.



Une grande variété d’expressions faciales peut être utilisée pour déclencher des actions sur le téléphone. Ouvrir la bouche permet par exemple de faire apparaître le panneau des notifications, et hausser les sourcils ramène à l'écran d’accueil.



La fonctionnalité vise avant tout les personnes en situation de handicap, mais pourrait aussi se révéler utile au plus grand nombre. Pour le moment, Google se limite à un ensemble fixe d’expressions faciales :