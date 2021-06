Android 12 : les paramètres du Wi-Fi et de la vie privée se montrent dans la nouvelle version bêta

Le tableau de bord de confidentialité s'offre également un lifting vous permettant de vérifier quelles applications ont accédé à quelles données au cours des dernières 24 heures, de même que le nombre de fois où votre micro comme votre caméra ont été utilisés par ces dernières.

L'objectif est également de permettre aux utilisateurs d'Android de comprendre pourquoi telle application a accédé à telle donnée pour fonctionner, permettant ainsi d'ajuster les autorisations à votre guise en cas de comportement inapproprié.

Enfin, au niveau des paramètres internet, l'objectif de Google est de permettre une « expérience de connectivité plus simple et plus intuitive à travers la barre d'état, les paramètres rapides et les paramètres ». Une vignette nommée « Internet Quick Setting » vous permettra en outre de changer de réseau ou de résoudre des problèmes de connectivité sans avoir à passer par la case Paramètres. De bon augure avant le déploiement de la version finale d'Android 12 qui devrait advenir à l'automne 2021.