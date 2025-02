Les utilisateurs d'iPhone savent que la marque met le bien-être au cœur de ses développements. La marque a lancé de nombreuses initiatives autour de ce sujet, avec l'Apple Watch bien sûr, ou encore l'application Journal, un journal intime numérique qui permet de noter toutes ses pensées et émotions et de revivre ses souvenirs. iOS 18.4 va aller un peu plus loin dans le domaine en s'intéressant au son, avec une nouvelle fonction de musique ambiante qui vient de faire son apparition dans la première bêta du système d'exploitation.