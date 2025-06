Un jeu musical sur Deezer ? Oui, vous avez bien lu : c’est exactement ce que propose la fonctionnalité Blind Test. L’occasion de tester vos connaissances sur des thématiques aussi variées que les classiques Disney, la K-Pop ou encore les hits des années 80 et les BO de films. On vous dresse le tableau : des fous rires, une pincée de mauvaise foi, un soupçon de compétition… et quelques débats entre amis. Bref, le combo parfait pour relâcher la pression et rigoler un bon coup avec ses amis.