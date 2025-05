Flow figure parmi les fonctionnalités phares de Deezer. Avec elle, la plateforme se démarque en apportant une expérience d’écoute vraiment personnalisée à ses utilisateurs. Imaginez un mix infini façonné à partir de vos écoutes récentes, des artistes que vous appréciez le plus et de vos titres préférés. Un mix qui évolue et s’adapte en permanence afin de coller à vos goûts et à votre humeur du moment. Mais ce n’est pas tout ! Des nouveautés viennent s’y glisser pour pimenter un peu votre Flow, et ainsi découvrir des talents qui pourraient vous plaire. En somme, c’est comme ce collègue qui connait vos goûts musicaux et vous glisse la bonne chanson au bon moment.

À noter que Flow fonctionne aussi bien avec la musique que les podcasts, ce qui le rend d’autant plus pratique.