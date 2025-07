L'inventeur du langage JavaScript, anciennement PDG de Mozilla et aujourd'hui à la tête de Brave, partage régulièrement les chiffres d'usage de son navigateur. Dans un récent tweet, ce dernier fait le point sur le mois de juin. Le navigateur centré sur la vie privé serait aujourd'hui utilisé par 91,49 millions d'utilisateurs actifs. Cela représente une hausse de 3,97% par rapport au mois de mai (88 millions). Fin avril Brave revendiquait 87 millions d'utilisateurs, contre 85 millions en mars et 82,69 millions en février.

Pour mettre les choses en perspective, ces 91,49 millions d'utilisateurs représentent aujourd'hui une part de marché d'environ... 1,6% sur le secteur des navigateurs, toutes plateformes et tous systèmes confondus. En s'octroyant 67% du gâteau Google Chrome revendiquerait 3,7 milliards d'adeptes contre 897 millions pour Safari, 273 millions pour Edge et environ 130 millions pour Firefox.

En parallèle, le moteur de recherche Brave Search affiche lui aussi une hausse avec, pour le mois dernier, 1,45 milliard de requêtes contre 1,42 milliard en mai, 1,38 milliard en avril et 1,35 milliard en mars. Depuis le mois de janvier Brave Search aurait progressé de 12,45%.

Depuis janvier 2025, Brave a enrichi son navigateur de plusieurs nouveautés axées sur la personnalisation, l’intelligence artificielle et la protection de la vie privée. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser l’ordre des résultats de recherche grâce à la fonction "Rerank" de Brave Search. Ils sont également en mesure de choisir plus facilement leur moteur de recherche préféré via une barre d’accès rapide, notamment sur mobile. L’assistant IA "Leo" a été intégré sur Android et iOS, proposant un accès direct à plusieurs modèles d'IA. ici encore, Brave met en avant la confidentialité des interactions.

D'ailleurs, Brave a introduit la norme Confidential-DPproof, basée sur les zero-knowledge proofs, pour renforcer la confidentialité des données dans les services utilisant le machine learning. Les développeurs ont aussi amélioré les performances du navigateur tout en simplifiant la protection contre le fingerprinting.