Vous voulez retrouver votre contenu Brave d'un appareil à un autre ? Repartez dans les paramètres de Brave et rendez-vous dans la section « Synchronisation ». En cliquant sur l'option « Démarrer la synchronisation » et en suivant les instructions à l'écran, vous pourrez connecter vos dispositifs entre eux et profiter de votre navigateur personnalisé où que vous vous trouviez.