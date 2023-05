Faites-vous oublier ! Comment le navigateur Brave veut vous faire passer encore plus incognito

Les cookies et traceurs internes sont généralement considérés comme moins nuisibles : ils sont pratiques, pas besoin de se reconnecter à son compte à chaque visite, ils ne suivent l'activité de l'utilisateur qu'au sein d'un seul site, et en général, les internautes sont conscients de leur présence. Mais vu que les navigateurs n'offrent que très peu d'outils pour les contrôler, ils permettent également aux sites de vous identifier automatiquement à chaque nouvelle visite et donc d'alimenter un profil de plus en plus détaillé de vos préférences et habitudes, qu'ils peuvent vendre par la suite à des publicitaires. Brave prend également l'exemple d'un compte mail : si vous possédez deux comptes qui utilisent la même messagerie, à l'aide des traceurs internes présents dans votre navigateur, la messagerie peut déterminer que ces deux comptes appartiennent à la même personne ou au même foyer.