OpenAI, Google, Microsoft et… Brave. Alors que l’intelligence artificielle semble essentiellement poussée par les géants du web, le navigateur indépendant démontre une fois de plus qu’il peut, lui aussi, jouer dans la cour des grands. Avec l’arrivée d’un mode chat intégré à son moteur de recherche, Brave pousse sa technologie maison encore plus loin. Après Answer with AI, lancé en avril pour générer des réponses directement dans les résultats de Brave Search, l’entreprise passe à la vitesse supérieure avec un chatbot. Objectif ? Permettre aux internautes de poser des questions, d'approfondir des sujets, et d'explorer leurs recherches de manière fluide, sans sacrifier la confidentialité qui fait la signature de Brave.