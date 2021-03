Brave va lancer un moteur de recherche privé et basé sur un index indépendant

Brendan Eich, P.-D.G. et co-fondateur de Brave Software, déclare : « Brave a connu une croissance significative au cours de l'année dernière, passant de 11 millions d'utilisateurs actifs mensuels à plus de 25 millions. Nous nous attendons à une demande encore plus importante pour Brave en 2021, car de plus en plus d'utilisateurs exigent de véritables solutions de protection de la vie privée pour échapper aux pratiques invasives de la Big Tech. La mission de Brave est de mettre l'utilisateur au premier plan, et l'intégration de la recherche préservant la vie privée dans notre plateforme est une étape nécessaire pour garantir que la vie privée des utilisateurs ne soit pas pillée pour alimenter l'économie de la surveillance ».