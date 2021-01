Ecosia débarque sur le navigateur Brave, parmi les moteurs de recherche par défaut

« Pourquoi choisir Ecosia ? En utilisant nos bénéfices pour la planète plutôt que pour nous-mêmes, nous avons pu planter plus de 115 millions d'arbres. Ils éliminent des milliers de tonnes de CO 2 de l'air tout en protégeant la faune, les communautés et les écosystèmes. Nous évitons les grandes monocultures et prenons soin des arbres une fois qu'ils ont été plantés. Et comme Brave, Ecosia protège votre vie privée. »