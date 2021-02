Nouveau cap pour Brave avec plus de 25 millions d'utilisateurs actifs par mois

Brendan Eich, P.-D.G. et cofondateur de Brave, déclare : « 25 millions de personnes sont passées à Brave afin de protéger leur vie privée et reprendre le contrôle de leur expérience de navigation. Les utilisateurs se rendent compte qu'une nouvelle façon de naviguer sur le Web est à portée de clic […] et qu'ils peuvent se soustraire à l'économie de la surveillance et être récompensés à la place pour leur navigation. Alors que le mouvement mondial en faveur de la protection de la vie privée s'amplifie en 2021 et que les utilisateurs font de moins en moins confiance aux grandes technologies, nous nous réjouissons d'apporter à nos utilisateurs des outils plus innovants de protection de la vie privée et de réformer les pratiques de suivi des sites web invasifs ».